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Messi ve Kaka daha iyi!..

Ronaldinho, Altın Top ödülünde Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ve Kaka'dan sonra üçüncü geleceğini iddia etti. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 42 gol atan Ronaldo, bu

12 Ekim 2008 03:00


Ronaldinho'ya göre bu sezon Altın Top ödüllerinde Messi ve Kaka çekişecek ve Ronaldo üçüncü gelecek.

Ronaldinho, Altın Top ödülünde Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ve Kaka'dan sonra üçüncü geleceğini iddia etti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 42 gol atan Ronaldo, bu yılki ödüllerde favori gösteriliyor. Ronaldinho ödülle ilgili verdiği demeçte şunları söyledi: "Ben olsam Messi veya Kaka'yı seçerdim. Kimsenin üzülmesini istemem bu yüzden, bu yıl iki altın top verilmeli. Birisi Messi'ye diğeri de Kaka'ya."

Brezilyalı yıldız ayrıca Ronaldo'nun bu ikilinin ardından geleceğini dile getirdi.


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