Barcelona'nın efsane oyuncusu Lionel Messi, üçüncü kez baba oldu.

Katalan devi, gün içerisinde yaptığı sürpriz açıklamada Messi'nin "kişisel nedenlerden dolayı" maç kadrosundan çıkarıldığını ve kadroya Arjantinli süper yıldızın yerine Yerry Mina'nın dahil edildiğini duyurdu. Messi'nin kadrodan neden çıkarıldığı, daha sonra belli oldu.

Arjantinli süper yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada eşinin üçüncü çocuklarına doğum yaptığını duyurdu. Messi ailesi, yeni çocuklarının adını Ciro koydu.

La Liga'da yoluna namağlup devam eden Katalan devi, 28. haftada Malaga deplasmanına konuk olacak. Malaga, Barça'ya ligdeki son yenilgisini tattıran takım.