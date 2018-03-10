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Spor

Messi üçüncü kez baba oldu

Messi, takımının Malaga ile deplasmanda yapacağı maçta forma giymeyecek

10 Mart 2018 21:03

Barcelona'nın efsane oyuncusu Lionel Messi, üçüncü kez baba oldu.

Katalan devi, gün içerisinde yaptığı sürpriz açıklamada  Messi'nin "kişisel nedenlerden dolayı" maç kadrosundan çıkarıldığını ve kadroya Arjantinli süper yıldızın yerine Yerry Mina'nın dahil edildiğini duyurdu. Messi'nin kadrodan neden çıkarıldığı, daha sonra belli oldu.

Arjantinli süper yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada eşinin üçüncü çocuklarına doğum yaptığını duyurdu. Messi ailesi, yeni çocuklarının adını Ciro koydu.

La Liga'da yoluna namağlup devam eden Katalan devi, 28. haftada Malaga deplasmanına konuk olacak. Malaga, Barça'ya ligdeki son yenilgisini tattıran takım.

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