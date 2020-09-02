Messi transferi için hedef 900 milyon Euro, toplanan para 3861 Euro!

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'nin transferi için 900 milyon Euro toplanması hedefiyle bir kampanya başlatan Stutgart taraftarları şu ana dek, 3 bin 861 Euro toplayabildi.

Almanya Bundesliga II ekiplerinden Stuttgart kulübünen taraftarları Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferi için kampanya başlattı.

Stuttgart taraftarları, bir websitesi üzerinden Messi'nin transferi için bağış toplamaya başladı. Taraftarların 900 milyon Euro toplanmasını hedeflediği kampanyada şu ana kadar sadece 3 bin 861 Euro toplanabildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Lionel Messi'ye 5 yıl için 700 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu.

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