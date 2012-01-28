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Spor

Messi, Time’ın kapağında

Time dergisinin uluslararası sayısında, herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Lionel Messi yer aldı

28 Ocak 2012 02:00


T24-  TIME dergisi, tarihinde ilk defa bir futbolcuyu kapağına taşıdı. Derginin uluslararası sayısında, 24 yaşında dünya futbolunda rekor üstüne rekor kırarak herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Lionel Messi yer aldı.
 




Messi, Barcelona’da oynadığı etkili futbolu Arjantin ulusal takımında gösteremediği için “Kariyeri boyunca Barcelona’da oynadı, Katalonya’da yaşadı. Arjantin’de genelde bir futbolcu önce önemli bir Arjantin takımında forma giyer, taraftarla bütünleşir ve daha sonra başka bir ülkenin önemli kulübüne gider. Fakat Messi’de böyle bir durum yok. Etkili performansını bu yüzden gösteremiyor” şeklindeki eleştirilerine de cevap verdi.


Başarılı golcüyü savunan antrenör Guillermo Amor, bu iddiaların gerçek olmadığını Messi’nin kız arkadaşının bile Arjantinli olduğunu dile getirdi. Messi de “Arjantin formasını giymeyi her zaman önemsedim. Asla Arjantin kimliğimi üzerimden atmadım. Böyle birşey istemedim bile” dedi.


Arjantin formasıyla dünya kupasını alması durumunda Pele ve Maradona’yı geride bırakarak “en iyi futbolcu” unvanını alacağına kesin gözüyle bakılan Messi en büyük rakibi Real Madridli Cristiano Ronaldo için de “Her zaman daha iyisini başarmak isterim. Kendimi Ronaldo’yla karşılaştırmıyorum, hiçbir futbolcuyla kıyaslamıyorum. Bence Ronaldo, iyi bir insan ve iyi bir futbolcu” yorumunu yaptı.


 

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