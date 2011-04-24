-MESSİ TARİHE GEÇTİ MADRİD (A.A) - 24.04.2011 - Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi, dün takımının ligde Osasuna'yı 2-0 yendiği maçta attığı golle bu sezon lig ve kupalarda toplam 50 gole ulaşarak, İspanya'da bir sezonda 50 gol atan ilk futbolcu oldu. Osasuna maçında takımının 2. golünü atan Messi, Real Madrid'in efsane Macar yıldızı Ferenc Puşkaş'ın 49 gollük rekorunu geçti. İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) bu sezon 31 gole ulaşan Messi'nin, kalan 5 haftada bu sayıyı artıracağı sanılıyor. Kral Kupası'nı 7 golle tamamlayan 24 yaşındaki Messi'nin, Şampiyonlar Ligi'nde de 9 golü bulunuyor. Lionel Messi, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'nın Sevilla'yı 4-0 yendiği maçta da 3 gol atmıştı.