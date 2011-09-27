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Spor

Messi tarihe geçecek

Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, 3 gol daha atması halinde kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu olacak.

27 Eylül 2011 03:00



 T24- Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, 3 gol daha atması halinde kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu olacak.




AA'nın haberine göre, Barcelona'nın ligde hafta sonunda Atletico Madrid'i 5-0 yendiği maçta 3 gole imza atan Arjantinli yıldız, Barcelona'da lig ve kupa maçlarında attığı gol sayısını 192'ye çıkardı.



Barcelona tarihinde en çok gol atan 3. futbolcu durumunda bulunan Messi, sıralamada 194 golle 2. sırada yer alan Macar Ladislau Kubala'yı geçmeye çok yaklaştı.


Ligde 5 maçta 8 golü bulunan Messi, bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu İspanyol Cesar Rodriguez'i de geçebilir.


192 gollü Messi'nin 1942-1955 yıllarında 235 gol atan Rodriguez'i geçmesi için 44 gole ihtiyacı var. Lionel Messi, geçen sezon lig ve kupalarda 55 maçta 53 gol atmıştı.

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