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Spor

Messi takımına güveniyor

Barcelona'nın yıldızı Messi, "Kadromuz çok güçlü gözüküyor ve her zamankinden daha iyi bir takım kimyasına sahibiz" dedi...

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Ronaldinho ve Deco gibi dünyaca ünlü yıldızları ile yollarını ayıran Barcelona'nın en önemli kozlarından Lionel Messi, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

 

Barcelona'nın İskoçya ekibi Dundee United'ı 5-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Messi, "Kadromuz çok güçlü gözüküyor ve her zamankinden daha iyi bir takım kimyasına sahibiz. İskoçya'da yaptığımız maçlardan aldığımız sonuçlardan memnunuz, çünkü sonuçlar şu anda iyi durumda olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

 

Yeni teknik direktörleri Pep Guardiola hakkında da açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Guardiola'nın kendine özgü bir stili var ve bu stili bütün oyuncularına aşılamak isiyor. Benimle ve takım arkadaşlarımla, Rijkaard döneminde olduğu gibi, sezon boyunca  saha içinde ve dışında büyük bir baskı altında olacağımız söyledi" dedi.

 

Dundee United maçında Barcelona'nın ilk yarıdaki beraberlik golünü atan Thierry Henry ise, "Savunmada sergilediğimiz performanstan memnunum. İlk yarı bizim için oldukça zorlu geçti, çünkü rakibimiz iyi oynadı. Aynı zamanda saha küçüktü ve zemin oldukça ağırdı, onların oyun anlayışına daha uygundu" şeklinde konuştu.

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