Messi sakatlandı

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldiği maçta yıldız oyuncu Messi'den gelen sakatlık haberi ile sarsıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint Germain'in konuğu olan Barcelona'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut esnasında sakatlanan Lionel Messi, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Cesc Fabregas'a bıraktı.

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, Messi'nin sağ dizinin arka kısmında bir sorun olduğu ve yıldız oyuncunun son durumunun Çarşamba günü yapılacak kontrollerden sona belli olacağı belirtildi.