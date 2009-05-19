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Spor

Messi: “Perez ile konuşurum”

19 Mayıs 2009 19:52


Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Real Madrid başkan adaylarından Florentino Perez ile görüşebileceğini belirtirken, takımından ayrılmayı düşünmediğini ifade etti.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi, Real Madrid başkan adayı Florentino Perez ile görüşmekte bir sakınca görmediğini ifade etti.

Perez’den gelecek bir görüşme teklifini kabul edebileceğini belirten yıldız oyuncu, transfer olmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

Kariyerine Barcelona’da başladığını hatırlatan Messi, uzun yıllar boyunca kendisine büyük destek veren kulübüne katkı sağlamak istediğini belirtti.

Perez’den gelecek bir görüşme teklifine açık olduğunu belirten Arjantinli, “Beni ararsa cevap veririm. Ama bu sözlerimden, Perez’den bir telefon beklediğim anlaşılmasın. Zaten benimle ilgileneceğini düşünmüyorum. Gündeminde başka oyuncuların olduğunu duydum” dedi.

Perez’in alacağı cevabı bildiği için kendisini aramayacağına inandığını belirten Messi, “Barça’dan ayrılmayı düşünmüyorum. Buraya geldiğimde daha çocuktum ve kariyerim boyunca burada kalmak istiyorum” dedi.

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