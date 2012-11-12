Messi Pele'yi geçti

Arjantinli yıldız Messi dünki Malaga-Barcelona maçında attığı gollerle, 'resmi maçlarda bir yıl içinde en çok gol atan futbolcular' sıralamasında Brezilyalı yıldız Pele'yi geride bıraktı.

Pele, futbol tarihinde bir yıl içinde en çok gol atan futbolcular sıralamasında 1958 yılında attığı 75 golle ikinci sırada bulunuyordu.



Arjantinli yıldız takımının 4-2'lik galibiyetine iki golle katkı yaparak ikinciliğe yükseldi

Bir yıl içinde en çok gol atan futbolcular rekoru ise Bayern Münih ve Alman milli takımı formasıyla 85 gol atan efsanevi futbolculardan Gerd Müller'in elinde.

Pele'nin maç başına ortalama 1.41 golü bulunuyor.

Messi'nin maç başına attığı gollerin ortalaması ise 1.29 düzeyinde.

Arjantinli yıldızın Pele'ye ait bir performans göstergesini daha geride bırakması için çabalaması gerekecek.



Messi'nin bir senede en çok gol atan futbolcu sıralamasında Pele'yi sollaması, Arjantin-Brezilya rekabetinde tangocuları bir adım öne geçirirken, haber Brezilya basınında "Messi, kralı geçti" başlığıyla yer aldı. (BBCTürkçe)