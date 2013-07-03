Messi oynamayınca maç iptal edildi

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi'nin ABD'de düzenlenecek ve geliri hayır kurumlarına dağıtılacak maçta oynamayı reddetmesi nedeniyle organizasyon iptal edildi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), geliri hayır kurumuna dağıtılacak maçın başlamasına az bir süre kala organizasyonda yer almayı reddeden İspanya 1. Lig (La Liga) takımlarından Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi'nin kararı konuşuluyor.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles Coliseum Stadı'nda düzenlenmesi planlanan "Messi ve Arkadaşları - Dünyanın Geri Kalanı" adlı organizasyonun başlamasına 24 saatten az bir süre kala Arjantinli yıldızın katılmama kararı alması, ABD'li hayranlarının ve maçı organize eden sponsor firmaların tepkisine yol açtı.



'Buradaki taraftara saygı göstermediler'



Etkinliğin ana sponsor firmalarından birisinin üst düzey yöneticisi Todd Graham, "Lionel Messi'nin menajerlerini kontratta yazan maddelere uymaya ikna etmek için saatlerce dil döktük. Buradaki taraftarlara ve bu pazara saygı göstermedikleri çok açık" ifadesini kullandı.



Organizasyonda, Gerard Pique, Cesc Fabregas ve Sergio Busquets'in de dahil olduğu Messi'nin takımı ile Polonyalı santrafor Robert Lewandowski, Arjantinli golcü Sergio Aguero, Milanlı orta saha oyuncusu Kevin Prince Boateng ve diğer önemli isimlerin yer aldığı dünya karması mücadele edecekti.



Etkinliğin internet sitesinde bilet satışlarının durdurulurken, ünlü futbolcunun ABD'li hayranlarının şok yaşadığı vurgulanıyor.