Messi orta sahada topla buluştu ve...

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Diego Maradona ile özdeşleşen ve daha önce bir benzeri attığı gölü bir kez daha hatırlattı. Messi, Getafe karşısında orta saha çizgisinin üzerinde topla buluştu, dört futbolcuyu ardından da kaleciyi geçti ve topu boş kalaye gönderdi.

İspanya Kral Kupası'nda Getafe ile karşılaşan Barcelona, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. FIFA Altın Top'u Ronaldo'ya kaptıran Lionel Messi ise sakatlığını atlattığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Geçen hafta oynadığı maça sonradan dahil olan ve son dakikalarda 2 gol atan Arjantinli yıldız, bu sefer de inanılması zor bir pozisyona imza attı.

Seyirciyi her türlü gole alıştıran Messi, tribündeki ve ekran başındaki seyircilerin geçmişe yolculuk yapmasını sağladı. Getafe'ye daha önce de seri çalımlarla Maradona golü atan Messi, Kral Kupası maçında da bunu tekrarladı.

Messi'nin Getafe maçında attığı goller şöyle: