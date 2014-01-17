T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi orta sahada topla buluştu ve...

Barcelonalı futbolcu Messi, Maradona'nın ünlü golünün bir benzerini bir kez daha attı

17 Ocak 2014 13:58

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Diego Maradona ile özdeşleşen ve daha önce bir benzeri attığı gölü bir kez daha hatırlattı. Messi, Getafe karşısında orta saha çizgisinin üzerinde topla buluştu, dört futbolcuyu ardından da kaleciyi geçti ve topu boş kalaye gönderdi.

İspanya Kral Kupası'nda Getafe ile karşılaşan Barcelona, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. FIFA Altın Top'u Ronaldo'ya kaptıran Lionel Messi ise sakatlığını atlattığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Geçen hafta oynadığı maça sonradan dahil olan ve son dakikalarda 2 gol atan Arjantinli yıldız, bu sefer de inanılması zor bir pozisyona imza attı.

Seyirciyi her türlü gole alıştıran Messi, tribündeki ve ekran başındaki seyircilerin geçmişe yolculuk yapmasını sağladı. Getafe'ye daha önce de seri çalımlarla Maradona golü atan Messi, Kral Kupası maçında da bunu tekrarladı.

Messi'nin Getafe maçında attığı goller şöyle:

ETİKETLER

messigolçalımmaradonaorta saha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24