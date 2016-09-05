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Spor

Messi: Oğlum futbol topuna hiç ilgi göstermiyor

Messi saçıyla ilgili soruya " O anda hissettiğimi yaptım" şeklinde yanıt verdi

05 Eylül 2016 13:26

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, oğlu Thiago'nun 'futbol topuna hiç ilgi göstermediğini' söyledi. Messi "Onu hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak için daha fazla top satın alamam" dedi. Arjantin'in popüler televizyoncusu Mingo'nun konuğu olan Messi, "Thiago'yla beraber top oynamayı denediğini ancak başarılı olamadığını" belirtti. 

 

"Değişiklik istedim"

 

NTV'nin haberine göre, saçlarının neden platinyum sarısına boyadığını da anlatan Messi görünümünde bir değişiklik yapmak istediği için bu rengi seçtiğini ifade etti.

Copa America finalinin kaybedilmesinin ardından Milli Takımı bırakma kararı vermesi için ise "O anda hissettiğimi yaptım. Finali kaybetmek büyük bir hayal kırıklığıydı' diye konuştu.

 

"Newells'de bırakacağım"

 

Mingo'nun 'Kramponlarını ne zaman ve nerede asacaksın?' sorusuna ise Arjantin'de Newell's formasıyla yanıtını verdi.

Messi, 'Ailemle sürekli konuşuyorum. Bizim her şeyimiz ailemiz Arjantin'de Rosario'da. Arjantin'de 13 yaşıma kadar yaşadım. Şimdi 29 yaşındayım. Benim köklerim burada. Newell fanıyım ve orada oynamayı çok istiyorum. Bu benim hayalim ve bir gün gerçekleştireceğim. En büyük hayalim Arjantin'de futbol oynamak' diye konuştu.

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