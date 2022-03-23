"Messi'nin Barcelona'ya dönüşü imkansız değil"

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, Lionel Messi'nin dönüşünün imkansız olmadığını söylerken herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.

El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkartan Barcelona'da Enric Masip gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cadena Cope'a verdiği röportajda Masip, Erling Haaland ve Lionel Messi transferlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Xavi'nin harika bir iş çıkarttığını söyledi.

Sezon başında ekonomik sebeplerle takımdan ayrılan Lionel Messi'yle ilgili Masip, "Messi elbette Barcelona'ya dönebilir. İmkansız diye bir şey yok. Ancak bu konuda hiçbir görüşmemiz olmadı. Ekonomik sorunlara rağmen kulüp olarak en iyi oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Barcelona, en iyilerle imzalamalı." açıklamasında bulundu.

Kylian Mbappe ile birlikte yaz transfer döneminin gözde isimlerinden Erling Haaland transferine de değinen Masip şunları söyledi:

"Transferi çok zor ama imkansız değil. Haaland'la sözleşme imzalayabilmemiz için çözülmesi gereken sorunlar var."

Ronald Koeman'ın yerine göreve gelen Xavi'yle ilgili ise Masip, "Takımın değişiminde en büyük pay onun. Harika bir iş çıkartıyor ve takımı bir araya getirdi. Guardiola ve Cruyff'a benziyor." dedi.