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Spor

Messi Milan'a mı transfer oluyor?

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Milan Başkanı Adriano Galliani'yle yemek yedi.

21 Mart 2011 02:00

T24 - Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Milan Başkanı Adriano Galliani'yle yemek yedi.

Milan'daki yerel bir lokantada bir araya gelen ikilinin buluşması Milan taraftarlarında heyecan yarattı.

Ancak Marca'da yer alan habere göre Messi, Galliani'ye açıkça Barcelona'ya karşı duyduğu ölümsüz aşkı anlattı ve San Siro'nun kendisi için uzak olduğunu söyledi.

Milan'ın başkanı Galliani, Arjantinli yıldız oyuncunun en büyük hayranlarından biri olarak biliniyor. İkili daha önce de Messi "Dünyada Yılın Futbolcusu" seçildiği zaman görüşmüşlerdi.

İznini geçirmek için Milano'ya geldiği öğrenilen Messi, lüks mağazalardan bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

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