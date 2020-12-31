Messi, Miami'de 8 milyon euro'ya ev aldı

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan, PSG ve Manchester City ile adı anılan Lionel Messi, Miami’de 8 milyon euro'ya lüks bir daire aldı.

Madrid merkezli radyo istasyonu Cadena Ser'e göre Messi, şehirde lüks bir daire satın alarak Miami'ye ilk adımını attı. La Sexta'ya yaptığı açıklamalarda Amerika'da yaşamanın hayali olduğunu söyleyen Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer mi olacak sorularını gündeme getirmişti.

Manchester City ve Paris Saint-Germain, Messi'nin Barcelona ile olan anlaşmazlığından bu yana futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Messi'nin aldığı evin detayları

2017'de tamamlanan havalı Porsche Tasarım Kulesi, Miami'deki Sunny Isles sahilinde yer alıyor.

Aynı adı taşıyan Alman süper otomobil üreticisi tarafından markalanan binada, sakinlerin araçlarını süitleriyle aynı kata park etmelerine olanak tanıyan üç araba asansörü bulunuyor.