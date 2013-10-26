Messi mi, Ronaldo mu? Dünya nefesini tuttu, El Clasico’yu bekliyor

Futbol severlerin merakla beklediği El Clasico (Klasik) bu gece oynanacak. Barcelona ve Real Madrid arasındaki karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.

El Clasico” olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçında Messi rekor, Ronaldo ise Nou Camp’taki gol serisine devam peşinde olacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği, El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçı, bugün Barcelona’nın stadı Nou Camp’da oynanacak. La Liga’nın 10. haftasına denk gelen maç öncesinde her iki takımın yıldız futbolcuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, yine ön plana çıkan isimler oldu.

Messi unvan peşinde

Oynadığı 25 El Clasico maçında 18 golü bulunan Barça’nın Arjantinli yıldızı Messi, bir gol daha atması halinde ‘’El Clasico’larda en fazla gol atan futbolcu’’ unvanını, Real Madrid’in efsanevi futbolcusu Alfredo Di Stefano’nun elinden alacak. İstatistiki olarak son 3 sezondur maç başına 1 golden fazla ortalamayla oynayan Messi’nin, bu sezon çıktığı 11 maçta 12 golü bulunuyor.

Ronaldo Madrid’i ayakta tutan isim

Messi’nin rekabet ettiği en büyük isim Cristiano Ronaldo ise son El Clasico’larda Real Madrid’i ayakta tutan isim olarak ön plana çıkıyor. Ronaldo, Nou Camp’taki son 6 El Clasico’da 8 gol atma başarısını gösterdi. Portekizli futbolcunun , El Clasico’larda Santiago Bernabeu’dan (4) daha çok Nou Camp’ta (8) golü olması da bugünkü maç öncesinde önemli bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.

En fazla galibiyet Madrid’in

La Liga’da bu zamana kadar 166 kez karşı karşıya gelen Real Madrid ile Barcelona arasındaki en fazla galibiyeti, Madrid takımı elde etti. Real Madrid 70, Barcelona ise 64 kez galip geldi, 32 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ancelotti: Tek sorun rakibin gücü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, şimdiye kadar bir maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü Gareth Bale’in ilk 11’de oynamaya hazır olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam ayrıca, ‘’Çok önemli bir maç çünkü büyük bir takıma karşı oynayacak ve Real Madrid’in bu sezon nasıl olduğunu göreceğiz. Ben kazanacağımıza dair bir heyecan içindeyim. Umarım yarın planladığımız bir maçı oynarız” dedi. Ligde Barcelona 25 puanla lider, Real Madrid ise 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Karşılaşma, TSİ 19:00’da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı D-Smart'tan izleyebilecek.