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Spor

Messi, Maradona'yı düğününe neden çağırmadı?

Arjantinli yıldız, Şili ile oynanan 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında 'hakeme küfür ettiği' gerekçesi ile 4 maç ceza almıştı

02 Temmuz 2017 14:24

Ozan Kılıç

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ile Arjantin'in Rosario kentinde gerçekleştirdikleri düğün ile evlendi. Messi'nin; 150 kadar basın mensubu, Arjantinli ve İspanyol futbolcular ağırlıkta olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katıldığı düğüne Arjantin'in futbol efsanesi Diego Armando Maradona'yı çağırmaması dikkat çekti.

Geçen günlerde 30 yaşına giren ve yaklaşık bir hafta sonra evlenen Messi’nin bu kararı; akıllara 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde yaşanan ve yıldız oyuncunun ‘4 maç ceza’ aldığı olayı getirdi.

24 Mart 2017’de Şili ve Arjantin arasında oynanan maçta Lionel Messi, yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza almış, Arjantin maçı 1-0 kazansa da; bir sonraki maçta Messi’den yoksun olarak çıktığı Bolivya karşında 2-0 mağlup olmuştu.

O dönemde; hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Messi’nin başına gelenlerin sorumlusunun Maradona olduğu iddia edilmişti. FIFA’dan yetkililerle konuştuğunu söyleyen Arjantinli gazeteci Gonza Stupenengo’nun iddiasına göre; Messi’ye verilen cezada Maradona da rol oynamıştı.

Arjantin efsanesi Maradona, Messi’ye verilen cezanın ‘adil olmadığını’ savunarak, “FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu konuyu konuşacağım. 4 maç çok fazla! demişti.

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