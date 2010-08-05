-MESSİ: ''MARADONA GÖREVİNDE KALMALIYDI'' PEKİN (A.A) - 05.08.2010 - Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ''Diego Maradona'nın milli takımın başında kalmasını isterdim'' dedi. Messi, Maradona'nın milli takımdaki görev süresinin uzatılmayacağının duyurulmasının ardından konuya ilişkin ilk açıklamasında teknik adama destek verdi ve ''Maradona görevinde kalmalıydı'' diye konuştu. Artık geleceğe bakmaları gerektiğini ifade eden Messi, bir sonraki dünya kupasına 4 yıl olduğunu ve bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini belirtti. Maradona, takımının, Güney Afrika'daki dünya kupasında Almanya'ya 4-0 yenilerek veda etmesinin ardından eleştiri oklarına hedef olmuştu. Arjantin Futbol Federasyonu, yola Maradona ile devam etmek istediklerini açıklamış, ancak ''ekibine dokunulmamasını'' şart koşması üzerine teknik adamın görev süresi uzatılmamıştı.