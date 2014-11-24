Messi Manchester'a mı gidecek?

Arap sermayesi sayesinde dünya devlerinden biri haline gelen Manchester City, Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi'yi, sözleşmesinde yer alan 250 milyon Euro'yu ödeyip alacak. Ayrıca, futbolcuya da yıllık tam 30 milyon Euro teklif edilecek.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, Katar sermayesiyle güçlendikten sonra İngiltere'de zirvenin değişmez ortaklarından biri olan Manchester City gözünü Lionel Messi'ye dikti. Son olarak Sevilla maçında yaptığı hat-trickle La Liga tarihinin en golcü futbolcusu unvanının sahibi olan Messi'yi kadrosuna katmak için teklif hazırlayan İngiliz ekibinin, Barcelona'ya 250 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

Sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini bonservis olarak ödemek için kolları sıvayan ekip, Messi'ye ise futbol tarihinde görülmemiş bir ödeme yapacak. Messi'ye yıllık 30 milyon Euro ödemeyi gözden çıkaran Manchester City'nin, Arjantinli yıldızın reklam vb... tüm haklarını da kendisine vereceği belirtildi.

Son dönemde Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edilen Messi bu haberleri yalanlamış ve Katalan ekibinde mutlu olduğunu açıklamıştı.