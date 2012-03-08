Messi Leverkusen'e 5 gol atarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

T24 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında Barcelona Leverkusen'e gol yağdırdı. Leverkusen'i 7-1 mağlup eden Katalan ekibinde, 5 gole imza atan Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

Almanya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Barcelona, Nou Camp'da Bayer Leverkusen'e sahayı dar etti.

8 golün atıldığı maçın yıldızı ise 5 gole birden imza atan Messi oldu. Süper yıldız, 25, 43, 49, 58 ve 84'üncü dakikalarda attığı gollerle hem geceye hem de Şampiyonlar Ligi tarihine damgasını vurdu. Arjantinli yıldız, attığı 5 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin bir maçta en fazla gol atan oyuncusu ünvanının sahibi oldu.



Genç oyuncudan 10 dakikada 2 gol



Barcelona'nın diğer 2 golü ise 21 yaşındaki genç yetenek Cristian Tello'dan geldi. İspanyol oyuncu, ilk kez forma giydiği Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girer girmez 10 dakika içerisinde 2 gol kaydetti. Tello 53. dakikada oyuna dahil olurken 55 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı.

Bayer Leverkusen'in tek golü ise 90. dakikada Bellarabi'den geldi.



Bu sezon 13 maçta birden fazla gol attı



Bayer Leverkusen'e attığı 5 golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Messi için bu pek de olağandışı bir durum değil. Arjantinli yıldız bu sezon forma giydiği 39 maçın 13'ünde birden fazla gol atmayı başardı.



Arsenal'e de 4 gol attı



Messi, 6 Nisan 2010 yılında yine Nou Camp'da oynanan ve 4-0 sonuçlanan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Arsenal'e 4 gol atmayı başarmıştı.



El Classico'da bile hat-trick yaptı



Arjantinli yıldız oyuncu ayrıca 10 Mart 2007 yılında oynanan El Classico'da da, Real Madrid filelerini 3 kez havalandırmıştı.



Her şey 1 Mayıs 2005'te başladı



Messi Barcelona formasıyla ilk golünü ise 1 Mayıs 2005 yılında 87. dakikada oyuna girdiği Albecete maçının 90. dakikasında kaydetmişti. İşte Messi, o golün ardından hem Barcelona hem de dünya futbolunun tarihini her geçen gün değiştirmeye devam ediyor.

Apoel penaltılarla güldü



Gecenin diğer maçında ise Lyon Fransa'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında APOEL'e deplasmanda 1-0 yenilince tur atlayan takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını 4-3 kazanan APOEL tur atlayan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanan karşılaşmalarda Milan ve Benfica 3. Tur'a yükselmişlerdi.

Bu 13 maçın birinde 5 gol, bir kez 4 gol, beş kez 3 gol, altı kez de 2 gol atan Messi'nin, 2011-2012 sezonunda La Liga'da 28, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Kral Kupası'nda 2 ve İspanya Süper Kupası'nda da 3 olmak üzere 45 golü bulunuyor.