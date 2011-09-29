T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi, Kubala'yı yakaladı ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 13:14

-Messi, Kubala'yı yakaladı ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, dün takımının Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bate Borisov'u 5-0 yendiği maçta 2 gol atarak, Macar Ladislau Kubala ile birlikte Barcelona tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu. Barcelona'nın ligde hafta sonunda Atletico Madrid'i 5-0 yendiği maçta 3 gole imza atarak, lig ve kupa maçlarında attığı gol sayısını 192'ye çıkaran Messi, dün gece attığı 2 golle kulüpteki toplam gol sayısını 194'e çıkardı ve Kubala'yı yakaladı. Kubala, Barcelona'da 1950-1962 yıllarında forma giymişti.  Ligde 5 maçta 8, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 golü bulunan Messi, bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu İspanyol Cesar Rodriguez'i de geçebilir.  194 gollü Messi'nin 1942-1955 yıllarında 235 gol atan Rodriguez'i geçmesi için 42 gole ihtiyacı var. Lionel Messi, geçen sezon lig ve kupalarda 55 maçta 53 gol atmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24