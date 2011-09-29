-Messi, Kubala'yı yakaladı ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, dün takımının Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bate Borisov'u 5-0 yendiği maçta 2 gol atarak, Macar Ladislau Kubala ile birlikte Barcelona tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu. Barcelona'nın ligde hafta sonunda Atletico Madrid'i 5-0 yendiği maçta 3 gole imza atarak, lig ve kupa maçlarında attığı gol sayısını 192'ye çıkaran Messi, dün gece attığı 2 golle kulüpteki toplam gol sayısını 194'e çıkardı ve Kubala'yı yakaladı. Kubala, Barcelona'da 1950-1962 yıllarında forma giymişti. Ligde 5 maçta 8, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 golü bulunan Messi, bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu İspanyol Cesar Rodriguez'i de geçebilir. 194 gollü Messi'nin 1942-1955 yıllarında 235 gol atan Rodriguez'i geçmesi için 42 gole ihtiyacı var. Lionel Messi, geçen sezon lig ve kupalarda 55 maçta 53 gol atmıştı.