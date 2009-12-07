Messi: krizin tek suçlusu Henry değil

Barcelonalı yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransa Milli Takımı'nda oynayan takım arkadaşı Thierry Henry'nin İrlanda maçında eliyle düzelttiği topun, Gallas tarafından gole çevrilmesi ve Fransa'nın 2010 Dünya Kupası finallerine gitmeye hak kazanmasıyla yaşanan ''kriz''in tek suçlusunun, Henry olmadığını savundu.

France Football Magazine'in verdiği ''Altın Top (Ballon d'Or)'' ödülünün bu yılki sahibi Messi, dün ödülünü aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, Barcelona'da forma giyen Fransa Milli Takımı oyuncusu Henry'nin, tartışmalı gol için suçlanacak tek kişi olmaması gerektiğini öne sürdü.

''Bence Thierry, yapması gerekeni yaptı, özür diledi'' diyen Arjantinli forvet, ''Bu, futbolda olabilecek bir şey. Hakem görmedi, yardımcı hakemler görmedi. Her şey Thierry'e mal edilmemeli'' yorumunu yaptı.

-TARTIŞMALI GOL-

Tartışmalara konu maçta Fransa, maçın büyük bir bölümünü 1-0 yenik götürürken, uzatma dakikalarında Thierry Henry'nin elle topu düzelttiği pozisyon sonucu Gallas'ın attığı golle durumu 1-1 beraberliğe getirmiş ve Güney Afrika vizesini son dakikada almıştı.

İrlanda Futbol Federasyonu'nun itirazı üzerine Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), maçın yinelenmesi ya da herhangi bir skor değişimi olmayacağını bildirmişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Joseph Blatter, geçen Çarşamba, Thierry Henry'e soruşturma açılacağını bildirmişti.