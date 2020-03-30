Messi: İşten çıkarmaların önüne geçmek için maaşlarımızda yüzde 70 kesintiye gitme kararı aldık

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, kulübün geleceği ve işten çıkartmaları önlemek adına, futbolcuların maaşlarında yüzde 70 kesintiye gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Lionel Messi konuyla ilgili olarak, "Kulübün geleceği ve işten çıkarmaların önüne geçmek için futbolcular olarak maaşlarımızda yüzde 70 kesinti yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İspanyol AS gazetesine göre oyuncularına senelik toplam 470 milyon Euro maaş ödeyen Barcelona'nın bütçesinde 330 milyon Euro'luk bir rahatlama sağlanacak