Messi imzalı 3 forma gönderdi; Güney Amerikalı futbolculara 50 bin doz Koronavirüs aşısı sağlandı

Futbolcu Lionel Messi, üç imzalı formayla Çinli Sinovac şirketinden 50 bin doz Covid-19 aşısı alınıp bu yaz gerçekleşecek Copa America Turnuvası öncesi Güney Amerikalı futbolcuların aşılanması için kullanılmasına yardım etti. Öte yandan Messi'nin yardım ettiği plan, Koronavirüs vakalarının giderek arttığı bölgede "öncelik" tartışmalarına neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çinli Sinovac şirketiyle yapılan anlaşma, Messi'nin üç imzalı forma bağışlamasının ardından gerçekleşti. Arjantinli eski futbolcu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu yetkilisi Gonzalo Belloso anlaşmayla ilgili "Sinovac yöneticileri, onlara göndermemiz için bize üç imzalı forma gönderen Lionel Messi'ye olan hayranlıklarını ortaya koydu" yazdı.

Futbolcuların aşılanması için yapılan anlaşma, Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou tarafından tamamlandı. Bir milyon kişide 1084 günlük Koronavirüs vakasıyla dünyanın en yüksek oranına sahip ülke durumundaki Uruguay'da futbolcuları aşılama planı tepki çekti.

Uruguay'ın Canelones şehrinin belediye başkanı, futbolcuların turnuva öncesi aşılanmasıyla ilgili plana tepki göstererek "Başkan, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'la futbolcuları aşılamak için yaptığı iş birliğini Caneolones şehrini düşünerek de yapabilirdi" dedi.

Anlaşma kapsamında belirlenen 50 bin doz aşının bir bölümü Arjantin'in 26 erkek birinci bölüm takımı için kullanılacak. Öte yandan Arjantin hükûmetinin önce Sinovac aşısı için onay vermesi gerekiyor.

Copa America Turnuvası, Arjantin ve Kolombiya'nın ortak ev sahipliğinde 13 Haziran-10 Temmuz arası sürecek.