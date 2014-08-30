'Messi hakkında gerçek düşüncelerimi söylersem şu anda hapishanede olurum'

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Leonel Messi'nin Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo “Eğer gerçek düşüncelerimi söyleseydim şu anda hapishane olurdum” dedi.

Daha önce verdiği röportajlarda Messi ile aralarında normal ve profesyonel bir ilişki olduğunu ve asla rakip olmadıklarını söyleyen Ronaldo, bu kez üzerindeki savunma zırhını çıkararak açık konuştu.

Portekiz TV1 televizyonu Jornal 8 programına konuk olan Ronaldo spikerin ısrarcı “Dünya Kupası'nda Messi’ye verilen ödül adil miydi?” sorusuna önce “Kendisi hakkında en iyi analizi insanın yine kendisi yapar. Bu soruyu Messi'ye sorarsanız daha iyi olur, bu konuda samimi bir yanıt veremem” sözleriyle yanıtladı. Ancak daha fazla dayanamayarak kahkahalar arasında “Eğer gerçek düşüncelerimi söyleseydim şu anda hapishane olurdum” itirafında bulundu.

Kendisini dünyanın en iyi oyuncu olarak gördüğünü saklamayan Ronaldo, “Ben mükemmelim. Yani kendi kafamda, en iyi benim. Eğer böyle düşünmeseydi insanoğlu gelişme gösteremezdi. Gerçekte öyle olmayabilirim ama kendi kafamda en iyi benim” diye konuştu.