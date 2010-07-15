Messi geri döndü !

T24- Panama'da düzenlenen yardım amaçlı maçta Messi ve Arkadaşları, Dünya Karması'nı 6-4 mağlup etti. Messi maçta üç gol atarak üzerindeki ölü toprağı attığını gösterdi.



Rommel Fernandez Stadyumu'nda UNICEF yararına yapılan maçta stadyum tamamen doluydu. Özellikle Messi'yi görmek isteyen Panamalılar karşılaşmayı heyecanla takip etti.



Messi ve arkadaşları takımının oyuncuları beyaz forma giyerken, rakip takım ise laciver formayla sahaya çıktı.



Dünya Kupası boyunca direkleri döven Messi maçın 32. dakikasında "laneti" bozdu ve gol suskunluğuna son verdi.