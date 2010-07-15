T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi geri döndü !

Panama'da düzenlenen yardım amaçlı maçta Messi ve Arkadaşları, Dünya Karması'nı 6-4 mağlup etti.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Panama'da düzenlenen yardım amaçlı maçta Messi ve Arkadaşları, Dünya Karması'nı 6-4 mağlup etti. Messi maçta üç gol atarak üzerindeki ölü toprağı attığını gösterdi.

Rommel Fernandez Stadyumu'nda UNICEF yararına yapılan maçta stadyum tamamen doluydu. Özellikle Messi'yi görmek isteyen Panamalılar karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Messi ve arkadaşları takımının oyuncuları beyaz forma giyerken, rakip takım ise laciver formayla sahaya çıktı.

Dünya Kupası boyunca direkleri döven Messi maçın 32. dakikasında "laneti" bozdu ve gol suskunluğuna son verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24