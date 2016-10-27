Messi formalı Antep bombacısı 14 değil, 23 yaşındaymış

Gaziantep'te IŞİD tarafından kına gecesine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili Valilik’ten yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, saldırıyı düzenleyen daha önce açıklandığı gibi bir çocuk değil, 22-23 yaşlarında Türkçe konuşan bir terörist. Saldırıyı yapan kişinin örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan ve geçtiğimiz günlerde operasyonda öldürülen Mehmet Kadir Cabael'in talimatıyla kente gittiği de ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, birçok konuşmasında bu saldırıyı hatırlatarak, "Gaziantep'te 14 yaşında bir çocuğun gövdesine bombaları bağladılar ve çocuğu bir kına törenine saldılar. Ve çocuk da Messi'yi seviyor diye onun formasını giydirmişler" diyordu.

Gaziantep Valiliği'nce, 20 Ağustos'ta Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'ndeki düğüne yönelik IŞİD mensubu canlı bombanın intihar saldırısı ve ardından başlatılan operasyonlarla ilgili detaylı bilgi verildi.



Açıklamaya göre, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve çeşitli makamlardan gelen istihbari bilgilerde, kentte faaliyet gösteren Alevi Kültür Derneği'ne ait cemevine yoğun katılımın olduğu, "aşure günü"nde intihar saldırısı yapılacağı ihbarı üzerine risk unsurlarının ortadan kaldırılması ve suç işleyebilecek kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.



Bu kişilerin verdiği bilgiler sonucunda Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi'nde, IŞİD mensupları tarafından kullanıldığı depo görünümlü iş yerinde, 15 kilogram TNT, 9,5 kilogram anti tank mayını, kullanıma hazır 2 canlı bomba yeleği, 6 el bombası ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Bu kapsamda 16 Ekim'de şüpheli bir kişi, "kuşku uyandıracak şekilde", elinde taşıdığı çantayla bir binanın içerisine girdikten sonra elinde çanta olmadan çıkması üzerine gözaltına alındı.



Suriye uyruklu A.M.N'nin elindeki çantayı nereye bıraktığını söylememesi üzerine operasyona başlandı. Binada üst katlardan aşağıya doğru yapılan aramada zeminde bulunan stüdyo dairede ismi sonradan tespit edilen IŞİD mensubu "Abu Yusuf" kod adlı Suriye uyruklu M.Ş, intihar saldırısı gerçekleştirdi. Bu sırada 3 polis şehit oldu, 9'u polis, 13 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği hücre evinde yapılan aramalarda bir kalaşnikof uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör, çok sayıda fişek ve bomba malzemesi elde edildi.

Polis İmdat hattına yapılan ihbar deşifre etti

Aynı gün 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarda Ankara'daki Gar saldırısının faillerinden olan ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunan IŞİD sorumlularından Mehmet Kadir Cabael'in saklandığı hücre evi tespit edildi.

Bulunduğu binanın karşısındaki iki noktaya keskin nişancılar ile nokta atış yapabilen kobra tipi araç ve personel yerleştirildi. Silahlı olduğu görülen Cabael'e, araçtan müdahale edildi, ayrıca bulunduğu evin kapısı patlatıldı. Bu esnada çıkan silahlı çatışma Cabael, etkisiz hale getirildi, eşi ve 2 çocuğu ise zarar görmeden dışarı çıkarıldı.

Bu hücre evinde de uzun namlulu M16 görünümlü av tüfeği ve 86 fişek, dürbün, 2 av tüfeği şarjörü, 20 metal parça, bombanın parça tesirini artırmak için kullanılan metal çubuk, bilgisayar, cep telefonu, flaş bellek, dijital malzemeler ve 5 bin 540 TL bulundu.

Operasyon kapsamında 20 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde 2 kilogram TNT, telsiz ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Düğüne yönelik intihar saldırısı

Şüpheliler ifadelerinde, 20 Ağustos'ta düğüne yönelik intihar saldırısını gerçekleştiren kişinin Mehmet Kadir Cabael'in talimatıyla olaydan 1 ay önce kente geldiğini ve otogardan taksiye binerek Gazikent Mahallesi'ne gittiğini belirtti. M.Ş.E. tarafından Cabael'in evine götürülen canlı bombanın 22-23 yaşlarında uzun saçlı, kirli sakallı ve Türkçe konuştuğunu anlatan şüpheliler, ayrıca Cabael'in bu kişiyi "eylem yönünden motive ettiğini" iddia etti.

Gözaltında bulunan M.Ş.E, ifadesinde Cabael'in kendisine, "Eylemi yapacak kişi sabırsızlanıyor, vazgeçebilir, bir yer bulun, amel yapalım" dediği, olay günü hazırlanan intihar yeleğini eylemciye giydirdiği koli bandıyla vücuduna sardığı, üzerine gömlek ve ceket giydirdiği, ayrıca sakat gibi görünmesi için kolunu da sardığını ve "Bombayı patlatmadan evvel kollarını kaldır ki etkili olsun" dediğini aktardı.



Zanlı, ayrıca taksiye bindirilen canlı bombaya, saldırı talimatını Cabael'in verdiğini bildirdi.



Ayrıca M.Ş.E, olay günü Cabael'e, "Bir şehit var, çok sayıda ölü var" dediğini Cabael'in ise "Doğrudur çok ecir kazandın, Allah senden razı olsun, demiri kesen Ahmet büyük kesmiş, bize yeni bir Kürt düğünü bulun" şeklindeki diyaloğu da anlattı.



Cabael'in ayrıca Ankara’daki patlamada kullanılan bombayı kendisinin hazırladığını, bu nedenle polis tarafından arandığını, o patlamadan dolayı yakalanan kişileri kastederek, "Yanlış yaptılar, iki araba birleşmeyeceklerdi, beni dinlemediler, yakalandılar, Hacı Ali’nin tarlasındaki malzeme hala gömülü duruyor mu?" diye sorduğu, M.Ş.E'nin de "Evet hala gömülü" karşılığını verdiği, bunun üzerine Cabael'in, "Ellemeyin orada kalsın" dediğini belirtti.



Bunun üzerine gözaltındaki şahısların gösterdiği tarlada yapılan aramalarda, toprağa gömülü 22 kilogram TNT ele geçirildi. Patlayıcının, Cabael'in talimatı doğrultusunda M.Ş.E, H.P. ve M.K. tarafından gömüldüğü iddia edildi.



Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 39 kişiden sorguları tamamlanan 19'u adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 19 kişiden, 10'u tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2'si çocuk 9 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.