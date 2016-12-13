Messi, 'en ünlü' Afgan hayranıyla buluştu

İspanyol kulübü Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, poşetten yaptığı 'Messi' formasıyla çekilmiş fotoğrafları internette yayılan Afgan çocuk ile buluştu.



Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon komitesi, Twitter'daki 'roadto2022' isimli hesabından, Messi'nin Afgan hayranı Murtaza Ahmedi'yi kucağına aldığı görüntüyü paylaştı.



'Dünyanın görmek istediği fotoğraf'



Barcelona'nın, Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımıyla yapacağı dostluk maçı için geldiği Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen buluşmaya ilişkin "Dünyanın görmek istediği fotoğraf. Kahramanı Messi ile tanışmak isteyen 6 yaşındaki çocuğun hayali, sonunda gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.



