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Spor

Messi, 'en ünlü' Afgan hayranıyla buluştu

Küçük Afgan çocuk poşetten yaptığı 'Messi' formasıyla internette fenomen olmuştu

13 Aralık 2016 21:38

İspanyol kulübü Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, poşetten yaptığı 'Messi' formasıyla çekilmiş fotoğrafları internette yayılan Afgan çocuk ile buluştu.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon komitesi, Twitter'daki 'roadto2022' isimli hesabından, Messi'nin Afgan hayranı Murtaza Ahmedi'yi kucağına aldığı görüntüyü paylaştı.
 

'Dünyanın görmek istediği fotoğraf'


Barcelona'nın, Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımıyla yapacağı dostluk maçı için geldiği Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen buluşmaya ilişkin "Dünyanın görmek istediği fotoğraf. Kahramanı Messi ile tanışmak isteyen 6 yaşındaki çocuğun hayali, sonunda gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.


 

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messiarjantin2022 FIFA Dünya KupasıMurtaza Ahmedi

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