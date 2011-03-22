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Spor

MESSİ, EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU UNVANINI KORUDU MADRİD (A.A)

22 Mart 2011 22:00

-MESSİ, EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU UNVANINI KORUDU MADRİD (A.A) - 22.03.2011 - Şenhan Bolelli - Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, 2010 yılında dünyanın en fazla para kazanan futbolcusu olurken, bu unvanını iki yıldır sürdürdüğü belirtildi. Saygın spor dergilerinden ''France Football''un yayınladığı dünyanın en fazla kazanan futbolcuları sıralamasında Messi, Barcelona'dan 10 milyon avro, reklamlardan 20 milyon avro ve diğer finans işlerinden aldıklarıyla 2010 yılında toplam 31 milyon avroluk gelirle ilk sırada yer aldı. Messi'yi, 27,5 milyon avro ile Real Madridli Crisitiano Ronaldo izlerken, Portekizli futbolcunun kulübünden 13 milyon avro, reklamlardan 14 milyon avro ve primlerden 500 bin avro kazandığı açıklandı. Sıralamada Manchester Unitedlı Wayne Rooney 3. (20,7 milyon avro), Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Kaka 4. (19,3 milyon avro), David Beckham 5. (19 milyon avro), Ronaldinho 6. (18,3 milyon avro), Carlos Tevez 7. (15,4 milyon avro), Frank Lampard 8. (14,2 milyon avro), Yaya Toure 9. (13,8 milyon avro) ve Thierry Henry 10. (13,2 milyon avro) olarak gösterildi.

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