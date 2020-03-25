Messi'den Koronavirüs'le mücadele için 1 milyon Euro

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, Koronavirüs'le mücadele için İspanya'nın Barcelona kentinde bir hasteneye ve ülkesi Arjantin'e toplamda 1 milyon Euro bağış yaptı.



Dünyanın her yerinden Koronavirüs mücadelesi için yapılan bağış kampanyalarına Arjantinli yıldız Lionel Messi de katıldı.

Yıldız futbolcu İspanya'nın Barcelona kentindeki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde daha kolay maske takabilmek için sakallarını kesmek zorunda kalan sağlık personellerine destek amacıyla sakallarını kesmişti.