Messi'den görme engelli Arsenal taraftarına büyük jest

Bir gözlük şirketiyle işbirliği yapan Messi görme engelli 10 yaşındaki bir Arsenal taraftarına 4 bin 200 Sterlin değerindeki kameralı gözlüğü hediye etti.

Dünyanın bir çok yerindeki görme engelli insanlara yardım kampanyası düzenleyen OrCam şirketi ile iş birliği yapan Messi, İngiliz taraftara yüksek teknoloji ürünü 4 bin 200 Sterlin değerindeki bir gözlük hediye etti.

Görme sorunu yaşayan kişilerde okuma ve yüzleri tanımada yardımcı olan MyEye ürünü yüksek fiyatı nedeniyle herkes tarafından alınamıyordu.

Şirketle bir anlaşma yapan Messi hayat değiştiren aygıtı ihtiyaç sahiplerine hediye etme kararı aldı. Messi Covid-19 salgınından önce 12 görme engelli kişiye gönderdiği cihazı son olarak Arsenal hayranı 10 yaşındaki Mikey'e hediye etti.

Aldığı hediye karşısında çok mutlu olan Mikey büyük hayranlık duyduğu Messi'ye bir mesaj göndererek teşekkür etti. Hayatını değiştiren cihazı ilk kez deneyen genç futbolsever arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı.