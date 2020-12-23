Messi'den bir rekor daha: Bu kez Pele'yi geçti

Barcelona'nın 3. golünü kaydeden Lionel Messi, attığı bu golle Pele'nin rekorunu da kırmış oldu.

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, Valladolid ile karşılaştı. Barcelona maçı 3-0 kazanırken 3. golü 65. dakikada Lionel Messi kaydetti. Messi bu golle bir rekora daha imza attı.

Messi, 46 yıl sonra Pele'yi geçti

Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.