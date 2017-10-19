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Spor

Messi dalya yaptı; Barcelona rahat kazandı

Arjantinli yıldız Messi, Avrupa kupalarındaki 100'üncü golünü attı

19 Ekim 2017 11:35

Şampiyonlar Ligi D Grubu 3.hafta maçında Barcelona, evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Katalan ekip, üçüncü maçlar sonunda 3'te 3'le yoluna devam ederken takımının ikinci golunü atan Lionel Messi Avrupa kupalarındaki 100. golünü attı.

Maçın 18. dakikasında Dimitrios Nikolaou'nun kendi filelerini havalandırmasıyla üstünlüğü yakalayan Katalan ekibinde Gerard Pique, 42. dakikada topa kasıtlı elle müdahalesi sonucu ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Uzun bir süre eksik oynamasına karşın maçtaki etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan Barcelona, 61. dakikada Lionel Messi'nin frikikten kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Arjantinli yıldız bu golle birlikte Avrupa kupalarında 100. kez ağları havalandırmayı başardı. Bu alanda Messi'nin önünde yer alan tek isim 113 golü bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo.

Ev sahibi ekip 64. dakikada Lucas Digne ile üçüncü golünü bulurken, maçta son sözü söyleyen isim 89. dakikada bu kez rakip kaleye gol atan Nikolaou oldu ve mücadele 3-1'lik Barcelona üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü maçların ardından puanını 9 yapan Barcelona, D Grubu'nda liderliğini sürdürürken Olimpiakos'un ise henüz puanı bulunmuyor. 

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