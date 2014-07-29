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Spor

Messi, bu kez sanık olacak

Messi’nin maliyeye ödediği 5 milyon Euro’luk vergi cezası ise, mahkemeye çağırılmasına engel olmadı

29 Temmuz 2014 13:10

Ünlü futbolcu Messi, vergi kaçakçılığından yargılanacak. Ödediği 5 milyon euro vergi cezası bile sporcuyu kurtarmadı. Messi, gelir vergisi beyanlarında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

İspanya vergi rekortmeni Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lionel Messi’nin, 53 milyon Euro vergi ödediği halde ‘vergi kaçakçılığı’ suçu nedeniyle mahkemeye çıkacağı bildirildi.

İspanya Gava Savcılığı, Messi hakkında vergi kaçakçılığı suçlaması ile açılan davanın devamına karar verdiğini açıkladı. Savcılığın aldığı bu kararla Arjantinli yıldız oyuncu yeniden sanık olarak mahkemeye çıkacak. Messi’nin maliyeye ödediği 5 milyon Euro’luk vergi cezası ise, mahkemeye çağırılmasına engel olmadı. Savcılık, yıldız oyuncunun ne zaman hakim karşısına çıkacağını kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Barcelona Savcılığı tarafından daha önce de mahkemeye çağırılan Lionel Messi ile babası Jorge Horacio Messi’nin, 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki gelir vergisi beyanlarında 4 milyon Euro’yu aşan usulsüzlük yaptığına kanaat getirmişti. Katalan gazetesi Lavanguardia geçtiğimiz günlerde Messi’nin 1 senede 53 milyon Euro ödediğini vurgulayarak, Barcelonalı futbolcunun İspanya’da bireysel gelir vergisi rekortmeni olduğunu duyurmuştu.

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