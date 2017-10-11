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Spor

Messi böyle istedi: Arjantin Dünya Kupası'nda

Son haftaya 6. sırada giren Tangocular, Ekvador galibiyetiyle 3. sıraya yerleşti

11 Ekim 2017 11:00

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Arjantin, Lionel Messi’nin hat-trick yaptığı maçta Ekvador deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılarak finallerde yer alma hakkı kazandı. Ekvador’un tek golünü 1’inci dakikada Romario Ibarra kaydetti.

10 ülkeden oluşan ve ilk 4’ün direkt olarak, 5’incinin ise play-off’larla katılmaya hak kazandığı Güney Amerika Grubu’nda son haftaya 6. sırada giren Arjantin, deplasmanda Ekvador’u Messi’nin golleriyle devirerek 3. sıraya yerleşerek Dünya Kupası finallerine direkt olarak katılma hakkı kazandı.

Güney Amerika Eleme Grubu’nda sıralama şöyle oldu:

1- Brezilya (41 puan)

2- Uruguay (31 puan)

3- Arjantin (28 puan)

4- Kolombiya (27 puan)

5- Peru (26 puan) -play-off-

6- Şili (26 puan)

7- Paraguay (24 puan)

8- Ekvador (20 puan)

9- Bolivya (14 puan)

10- Venezuela (12 puan)

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