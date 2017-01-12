Messi bir rekora daha ortak oldu

Kariyerinin 26. frikik golünü atan Lionel Messi,Barcelona'nın eski futbolcusu Ronald Koeman'ın rekoruna ortak oldu.

Everton'ı çalıştıran Ronald Koeman, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Messi'yi tebrik etti ve rekoru kıracağına inandığını dile getirdi.



Kariyerinin başlarında serbest vuruş için topun başına gitmeyen Messi, son yıllarda bu alanda da önemli gelişim göstermiş durumda. 2008-2009 sezonunda serbest vuruştan sadece 1 gol atabilen yıldız oyuncu, geçen sezon 7 kez fileleri havalandırmıştı.