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Spor

Messi: ''Barcelona'dan para için ayrılmam'' BERLİN (A.A)

05 Kasım 2011 16:30

-Messi: ''Barcelona'dan para için ayrılmam'' BERLİN (A.A) - 05.11.2011 - Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi, kulübünden para için ayrılmayacağını ve tüm kariyerini Barcelona'da geçirmek istediğini söyledi. Messi, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ''Planım şu: Tüm hayatımı Barcelona'da geçirmek istiyorum. Para fikrimi değiştirmez. Yeterince iyi olmadığımı düşünürsem ya da kulüp beni istemezse ayrılırım'' dedi. 24 yaşındaki Messi, Barcelona'da her kupayı kaldırmış olmasına rağmen, kazandıklarını tekrar kazanmak istediğini de belirtti. Messi, Almanya'nın Bayern Münih takımına da övgüler yağdırdı ve ''Bayern Münih çok iyi bir takım. Geçen yıldan daha güçlüler. Şampiyonlar Ligi finali de Münih'te oynanacak'' dedi.  Lionel Messi, son 2 yıl kendisine verilen FIFA Altın Top Ödülü'nün bu yılki adayları arasında da yer alıyor. 

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