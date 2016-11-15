Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?

Barcelona’da yetişen dünya yıldızı Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Sözleşme çıkmazı yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, Katalanlar’la yeni sözleşme yapmaya yanaşmadığı ifade edildi.

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca’nın haberine göre Arjantinli futbolcu, Barcelona ile olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Messi’nin geçtiğimiz yaz Ibiza’da ailesi ile tatil yaparken bu kararı aldığı dile getirildi. Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu’yu bu konuda bilgilendirmesini isteyen yıldız futbolcunun 2018-19 sezonunda Katalan ekibinden ayrılması bekleniyor.