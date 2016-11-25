Messi, Barcelona tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona İskoç temsilcisi Celtic'i Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi bu mücadelede attığı 2 golle, Barcelona formasıyla çıktığı uluslararası maçlarda 100. golüne imza attı ve bu alanda bir ilki gençleştirerek tarihe geçti.



Karşılaşmaya çıkmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde 90 golü bulunan Messi bu karşılaşmada iki gol atarak, gol sayısını 92'ye çıkardı.

92 gol Şampiyonlar Ligi'nde

Yıldız oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde 110 maçta 92, UEFA Süper Kupa mücadelesinde 4 maçta 3 ve Dünya Kulüpler Kupası'nda 5 maçta 5 gol kaydetti.