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Spor

Messi, Barcelona tarihine geçti

Barcelona, Celtic'i Messi'nin iki golüyle yenerken, Arjantinli yıldız kulüp tarihinde uluslararası maçlarda 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu

25 Kasım 2016 12:16

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona İskoç temsilcisi Celtic'i Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi bu mücadelede attığı 2 golle, Barcelona formasıyla çıktığı uluslararası maçlarda 100. golüne imza attı ve bu alanda bir ilki gençleştirerek tarihe geçti.

Karşılaşmaya çıkmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde 90 golü bulunan Messi bu karşılaşmada iki gol atarak, gol sayısını 92'ye çıkardı.

 

92 gol Şampiyonlar Ligi'nde

 

Yıldız oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde 110 maçta 92, UEFA Süper Kupa mücadelesinde 4 maçta 3 ve Dünya Kulüpler Kupası'nda 5 maçta 5 gol kaydetti.

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