Messi, Barcelona kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü

Barcelona, İspanya Süper Kupa final maçında Athletic Bilbao'ya uzatmada 3-2 kaybederken maçın son anlarında Lionel Messi kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncu, Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

İspanya Süper Kupa finalinde Athletic Bilbao’ya 3-2 yenilen Barcelona, kupayı müzesine götürmeyi başaramazken Lionel Messi de gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala, Athletic Bilbao forveti Asier Villalibre’nin kendisine yaptığı şarja sinirlenen Arjantinli yıldız, rakibine arkadan vurdu. Hakem Gil Manzano pozisyonu gözünden kaçırdı ancak VAR uyarısıyla yaşananları ekrandan izledi ve Messi’ye doğrudan kırmızı kartını verdi.

Arjantin Milli Takım forması altında iki kez kırmızı kart gören Messi, Barcelona'da ise 753.resmi maçında ilk kez ihraç oldu.

Barcelona formasıyla 753. maçına çıkan Arjantinli yıldız, Katalan ekibindeki kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü. İspanya federasyonunun yıldız oyuncuya en az 4 maç ceza vermesi bekleniyor.