Messi, Barcelona ile anlaştı

Barcelona Kulübü uzun süredir sözleşme yenilemek için görüştüğü Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile mutlu sona yaklaştı. Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme yenilemesi halinde 'dünyanın en çok kazanan futbolcusu' olacak. Messi’nin bonuslarla beraber yıllık 16 milyon euro olan ücretinin 18 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.

İki taraf arasında ufak pürüzler dışında anlaşma sağlandığı, son görüşmenin yapılması için golcü futbolcunun babası Jorge Messi’nin Arjantin’den dönmesinin beklendiği belirtildi.

Marca’da yer alan habere göre, yıllık 20 milyon euro talebinde indirime giden Messi, bonuslar konusunda kulüpten anlayış bekliyor. Başarıya göre verilecek olan yıllık primler konusunda Messi’nin isteği kabul edilirse pürüz kalmayacak. Yıldız futbolcunun, her yıl artan bir bonus anlaşması istediği söyleniyor.

AMK Spor’da yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde Messi'ye imza attıracağı ifade edilen Katalan ekibi, böylece yıldız ismin takımdan ayrılacağı şeklindeki dedikodulara son vermeyi planladığı belirtildi. Manchester City’nin, Arjantinli futbolcu ile yakından ilgilendiği ve Barcelona’ya 200 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulunduğu basına yansımıştı.