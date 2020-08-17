"Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi"

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Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri kabul edilen Lionel Messi'nin kariyeri boyunca formasını giydiği Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi.

Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'in aktardığına göre Arjantinli yıldız 2021'e kadar kontratının bitmesini beklemek yerinde kulüpten hemen ayrılmak istiyor.

Bechler, Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye transferini ilk bildiren isim olmuştu.

Messi'nin kulüpten ayrılacağı iddiaları bir süredir gündemdeydi, ancak Şampiyonalar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik yenilginin ardından dedikodular artmaya başladı. Manchester United'ın serbest kalma bedeli 635 bin sterlin olan yıldızla ilgilendiği konuşuluyordu.