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Spor

'Messi aynı performansı Dünya Kupası'nda gösteremez'

Diego Lugano, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki olası performansı üzerine konuştu.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu ve Uruguay Milli Takımı'nın kaptanı Diego Lugano, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda başarılı performansını sürdürmesinin zor olacağını, çünkü tüm maçlarda sıkı markaja alınacağını söyledi.


Güney Amerika elemelerinde Messi ile iki kez karşı karşıya oynayan Lugano, Reuters haber ajansıyla yaptığı mülakatta, Arjantinli futbolcunun Güney Afrika'da sadece, milli takımının başarılı olması halinde parlayabileceğini iddia etti.


''Messi'nin Dünya Kupası'nda işi zor olabilir. Çünkü rakipleri çok dişli olacak'' diyen Lugano, Arjantinli futbolcunun, rakipleri tarafından sıkı markaja alınacağını, ancak ''Dünya'nın dışından olması'' nedeniyle yine de farklılık yaratabileceğini belirtti.


Lugano, ''Messi'nin Dünya Kupası'ndaki performansı, takımının orada nasıl oynayacağına bağlı. Ancak şunu söylemek gerekir ki, tüm zamanların en iyi oyuncularından birinden bahsediyoruz'' dedi.


Uruguaylı futbolcu, Brezilyalı Kaka ile İspanyol Xavi'yi, Güney Afrika'da yıldızlaşabilecek oyuncular arasında gösterdi.


İspanya'nın, Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olduğunu ifade eden Lugano, kupada her şeyin mümkün olduğunu, yine de en iyi durumdaki takım olarak İspanya'yı gördüğünü kaydetti.

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