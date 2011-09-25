Messi attı, Arda baktı: 5-0

T24 - İspanya La Liga'da Barcelona, Arda Turan'lı Atletico Madrid'i ağırladı. Katalan ekibi David Villa, Joao Miranda (KK) ve Lionel Messi (3)'nin golleriyle rakibini 5-0 yendi. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda, ikinci yarının tamamında forma giydi, ancak varlık gösteremedi!



İspanya La Liga’da haftanın maçında Arda Turan’lı Atletico Madrid, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı.



Bir önceki hafta Valencia deplasmanında 2 puan bırakan Barcelona, NTV Spor’dan canlı yayınlanan karşılaşmayı David Villa, Joao Miranda(KK) ve Lionel Messi(3)’nin kaydettiği gollerle 5-0 kazanarak puanını 11’e çıkarttı. Sahadan eli boş ayrılan Atletico Madrid ise, 7 puanda kaldı.



Atletico Madrid'de milli futbolcu Arda Turan, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.



Karşılaşmaya ev sahibi Barcelona hılzı girdi. 9. dakikada sahneye çıkan David Villa, topu Atletico Madrid ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



Atletico Madrid savunmasının arkasına atılan uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Villa, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla golü kaydetti.



Konuk ekip kendi sahasından çıkmakta zorlanırken, Barcelona Atletico Madrid kalesinde önemli pozisyonlar üretmeye devam etti. 15. dakikada Joao Miranda, topu kendi ağlarına gönderdi. Messi’nin vuruşunda top kaleciden geri gelirken, Miranda’ya çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.



Oyunu rakip sahaya yıkan Barcelona’da 26. dakikada sahneye Messi çıktı. Kullanılan taç atışında takım arkadaşından aldığı pası kontrol eden Arjantinli yıldız, şık çalımlarla ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla golünü attı: 3-0.



İlk yarıda başka gol olmazken, Barcelona soyunma odasına 3-0’lık üstünlükle gitti.



Atletico Madrid, ikinci yarıya Mario Suarez’in yerine Arda Turan, Jose Antonio Reyes’in yerine de Eduardo Salvio ile başladı.



Oyunu kontrol eden Barcelona, rakibine pozisyon üretme şansı tanımazken. Atletico Madrid kalesinde etkili gelmeye devam etti. Ev sahibi takımda Messi, 78. dakikada birkez rakip fileleri havalandırdı. Ceza sahasına girmeden topla buluşan Arjantinli yıldız, rakibinin üzerine giderek yerden düzgün bir vuruşla kendisinin 2. takımının ise 4. golünü kaydetti.



Maçta son sözü söyleyen isim de Lionel Messi oldu. Yıldız oyuncu, 90 artı 1. dakikada takım arkadaşından aldığı pasla sol kanattan ceza sahası içine girdi ve yerden sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 5-0.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmazken, Barcelona sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.