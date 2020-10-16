Barcelona’daki kariyeri boyunca 600’den fazla gol atan Arjantinli yıldızı Lionel Messi, “Artık gol atmayı daha az kafaya takıyorum. Elimden geldiğince takım oyununa katkıda bulunmaya çalışıyorum” dedi.

16 yıllık kariyeri boyunca çıktığı 734 maçta attığı 635 golle Barcelona tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, “Artık gol atmayı daha az kafaya takıyorum. Elimden geldiğince takım oyununa katkıda bulunmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı. Barcelona'da 17. sezonuna giren Messi şimdiye kadar 256 gole asist yaptı.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, La Garganta Poderosa dergisine verdiği demeçte, eskisi gibi gol atmayı önemsemediğini, daha çok takım oyuncusu olmaya hevesli olduğunu belirtti.