Messi, Arjantin'i tekrar bırakabilir

2014 Dünya Kupası’nda finale çıkan Arjantin, Lionel Messi önderliğinde bu kez şampiyon olmak için geldiği Rusya’daki ilk iki maçının ardından büyük hayal kırıklığı yaşattı, elenmenin eşiğine geldi.

Açılış mücadelesinde İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, önceki gün de Hırvatistan’a 3-0’lık skorla yenildi. Kaleci Wilfredo Caballero’nun büük hatasıyla yenen ilk golden sonra adeta dağılan Tangocular’da Lionel Messi’nin ikinci kez milli takımı bırakma kararı alacağı ve bu kez kararından geri dönmeyeceği konuşuluyor. 2016’da Şili ile oynanan Copa America finalinin kaybettikten sonra milli takımı bırakan Messi, yoğun baskılar sonrasında tekrar takıma geri dönmüştü.

Diğerleri de veda edecek

Messi’nin yanı sıra başka oyuncuların da takımı bırakacağı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın yanı sıra Sergio Agüero, Marcos Rojo, Ever Banega, Angel Di Maria, Javier Mascherano ve Gonzalo Higuain’in de milli takıma veda edecekleri bildirildi. Çıkarttığı kadroyla büyük eleştiri alan teknik direktör Jorge Sampaoli’nin de görevine son verileceği öne sürüldü. Messi hariç tüm oyuncuları eleştiren Sampaoli, “Ronaldo, Portekiz’de takımdan tam destek alıyor. Ancak bu Arjantin kadrosu Messi’nin parlaklığını gölgeliyor. Ona ayak uyduramıyor” açıklamasını yaptı. Bu sözlere ise takımın golcüsü Agüero, “Bırakın konuşsun!” cevabını verdi.

Arjantin nasıl gruptan çıkar?

1 puanı bulunan Lionel Messi ve arkadaşlarının, gruptaki son maçlarında 26 Haziran’da 3 puanlı Nijerya’yı yenmeleri gerekiyor. Aynı gün gruptan çıkmayı garantileyen 6 puanlı Hırvatistan’ın da, 1 puanlı İzlanda’ya yenilmemesi gerekiyor. Kupa tarihinde daha önce ilk iki maçında 1 puan toplayıp, gruptan çıkan 4 takım bulunuyor. Bunlar; Paraguay (2002), Türkiye (2002), Slovakya (2010) ve Yunanistan (2014).

Arjantin medyası çok öfkeli

Büyük beklentilerin olduğu Arjantin’in, Hırvatistan karşısında aldığı ağır yenilgi, dünya basınını şaşkına çevirirken, ülke basınını ise çok öfkelendirdi. Arjantin gazetelerinin hedefinde ise takımın yıldızı Lionel Messi ile teknik direktör Jorge Sampaoli vardı. Ole, “Kırıldık” başlığını atıp, “Oyuncularda ruh yoktu. Messi şu ana kadar hiçbir şey yapmadı” derken Uno Gazetesi, “Sampaoli, tercihleriyle bizi yaktı. Messi ise sahada bir gölge gibi dolaştı” diye yazdı.

İşte Maradona’nın öncesi ve sonrası!

2010 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan efsane futbolcu Diego Armando Maradona , 2018 Dünya Kupası’nda ülkesinin Hırvatistan’a yenildiği maçı da

tribünden izledi. Karşılaşma öncesi sürekli kendisiyle kıyaslanan Lionel Messi’nin formasıyla taraftarları selamlayan Maradona , 90 dakika sonunda Tangocular’ın sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrılması sonrasında adeta dondu, kaldı.

Simeone neler söylemiş neler!

Atletico Madrid’in Arjantinli hocası Diego Simeone’nin, Hırvatistan maçının ardından yardımcısı German Burgos ile Whatsapp üzerinden sesli görüşme yaptığı ve ağır eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü. Simeone’nin konuşmasında, “Messi harika bir oyuncu çünkü Barcelona’da etrafında olağanüstü futbolcular var. Normal bir takımda Messi ve Ronaldo’yu oynatacak olsanız, hangisini seçerdiniz?” dediği, yenilgiden dolayı da Sampaoli’yi sorumlu tutarak, “Eğer bir hoca her şeyi berbat ederse bu, oyuncuların b.k olmasından daha kötü bir durumdur” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Luka Modric: Tek başına yapamaz

Hırvatistan’ın 3-0 kazandığı mücadelede harika bir performans ortaya koyan kaptanLuka Modric , takımının ikinci golüne imzasını atmıştı. Hırvatlar’ı bir üst tura çıkarmayı başaran Modric, Messi ile ilgili sorulara, “O mükemmel bir futbolcu. Ancak her şeyi tek başına yapamaz. Futbolda başarı için yardıma ihtiyacınız vardır” diye konuştu.