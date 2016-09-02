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Spor

Messi Arjantin'e golle döndü

Dünya Kupası eleme maçında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 yendi

02 Eylül 2016 23:49

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri karşılaşmasında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. Arjantin'in Mendoza kentindeki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan maçta, Arjantin'in tek golü, milli takımı bıraktığını açıkladıktan sonra geri dönen Barcelonalı yıldız Lionel Messi'den geldi. Maçın 43. dakikasında Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'yı geçmeyi başaran Messi, milli forma altında 56. golünü kaydetmiş oldu.

Geçtiğimiz haziran ayında, 2016 Copa America final maçında Şili'ye penaltılarda kaybeden ve Arjantin formasıyla çıktığı dört turnuva finalinden de yenilgiyle ayrılan Messi, maç sonrası milli formayı bıraktığını açıklamış, ancak yeni teknik direktör Edgardo Bauza geçtiğimiz hafta Messi'yi geri dönmeye ikna etmişti.

Alınan galibiyetle Arjantin puanını 14'e çıkararak liderliğe yükselirken, 13'er puana sahip Uruguay, Kolombiya ve Ekvador averaj farkıyla mavi-beyazlıları takip etti. Brezilya ise 12 puanla 5. sırada yer aldı.

Eurosport'taki habere göre, Güney Amerika Elemeleri'nde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Bolivya - Peru: 2-0

Kolombiya - Venezuela: 2-0

Ekvador - Brezilya: 0-3

Arjantin - Uruguay: 1-0

Paraguay - Şili: 2-1

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