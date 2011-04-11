-MESSİ AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI MADRİD (A.A) - 11.04.2011 - Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin büyük abisinin oturduğu evin silahlı saldırıya uğradığı, yaralanan olmadığı bildirildi. İspanyol haber ajanslarından verilen bilgilerde, Lionel Messi'nin doğum yeri olan, başkent Buenos Aires'in 380 kilometre kuzeyindeki Rosario'daki evinde meydana gelen saldırının, futbolcunun büyük abisi Matias Messi'ye yönelik olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz cumartesi sabaha karşı meydana gelen olayda, motorsikletle evin önüne gelen birkaç kişinin 9 milimetrelik bir silahla evi kurşunladığı belirtildi. Saldırı sırasında Messi'nin annesinin de evin içinde bulunduğu kaydedilirken, duvarlara 4 kurşunun isabet ettiği, yan evlere de isabet eden kurşunlar olduğu ifade edildi. Polis kaynakları, saldırı sebebiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Messi ailesinin avukatı Ricardo Giusepponi bir televizyon kanalına verdiği demeçte ''Olayın hiçbir açıklaması yok. Normalde zaten vatandaşların yaşadığı bir güvenlik sorunu var ancak bu kez saldırı Messi ailesine olunca konu büyütüldü'' dedi. Messi ailesinin Arjantin'deki işlerinin başındaki isim olan Matias Messi, 2008 yılında ruhsatsız silah taşıma suçundan yargılanırken, aile avukatı, Matias'ın beraat ettiğini ve saldırının bununla bağlantısı olmadığını savundu.