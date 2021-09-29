Messi açılışı yaptı; PSG, Manchester City'yi devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nin en iddialı takımlarından ikisinin karşı karşıya geldiği karşılaşmada Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Manchester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başarırken, sezon başında Barcelona'dan Fransız ekibinin yolunu tutan Lionel Messi yeni takımı ile ilk golünü attı.

8. dakikada gelişen PSG atağında karambolde kalan topa sert bir vuruş yapan Idrissa Gueye takımını öne geçirdi. maçın devamında topa daha fazla sahip olan ve daha fazla fırsat bulan taraf Manchester City olsa da İngiliz ekibin final adımlarındaki başarısızlığı ve PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın kurtarışları etkili oldu.

74. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Gelişen kontratakta Kylian Mbappe ile duvar pası yapan Messi, ceza sahası yaptığı şık vuruş ile skoru belirledi: 2-0 Arjantinli oyuncu böylelikle yeni takımı ile ilk golünü atmış oldu.

Bu sonuçla PSG puanını 4'e çıkarırken, Manchester City 3 puanda kaldı.